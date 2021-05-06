В Британии зафиксировали рекордно высокий уровень смертности от алкоголизма

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Великобритании с начала первого локдауна из-за COVID-19 уровень смертности от алкоголизма достиг наивысших показателей за последние 20 лет, свидетельствуют данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS).

По ее данным, в 2020 году зафиксировано 7423 случая смерти, вызванных алкоголизмом, что на 20% выше этого показателя в 2019 году.

Рост уровня смертности на 17% зафиксировали во втором квартале 2020 года после того, как в Великобритании начали вводить первые ограничения в связи с распространением коронавируса. В последующие два квартала рост составил 22% и 28% соответственно.

Данные ONS показали, что уровень смертности от алкоголя значительно выше в самых неблагополучных районах Англии и Уэльса. В частности, в Англии мужчины, живущие в бедных районах, в четыре раза чаще умирали от спиртного, чем мужчины в самых богатых районах. У женщин из неблагополучных районов вероятность умереть от алкоголя в три раза выше, чем у жительниц самых богатых районов. В целом вероятность смерти от алкоголя у мужчин почти в два раза выше, чем у женщин.

В ONS подчеркнули, что большинство смертей связаны с долгосрочным употреблением спиртного и зависимостью, которые вызывают заболевания печени, отравление алкоголем, а также с психологическими отклонениями.

Руководитель исследования в Институте изучения алкоголя Сади Бонифейс назвала такие данные "тревожными". По ее словам, увеличение смертности от алкоголизма "совпадает с началом пандемии".

Бонифейс подчеркнула, что такой рост не объясняется тем, что люди, ранее употреблявшие алкоголь в меньших количествах, увеличили его потребление во время пандемии.

"Эти смерти не были неизбежными, но, к сожалению, они были одним из немногих косвенных последствий пандемии, которые необходимо тщательно учитывать при планировании восстановления (от ее последствий)", - цитируют западными СМИ слова эксперта.