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Минздрав Украины объявил о преодолении третьей волны COVID-19

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Украина вышла из третьей волны по заболеваемости COVID-19, заявляет глава украинского Минздрава Максим Степанов.

Он написал в своем фейсбуке, что с завтрашнего дня в стране "не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности".

Степанов подчеркнул, что третья волна COVID-19 унесла больше жизней, чем две первые. В этот период система здравоохранения работала с напряжением, в медучреждениях не хватало кислорода.

По информации Степанова, на пике эпидемии в больницах были 44 тыс. пациентов, находившихся на кислородной терапии, при этом годом ранее на Украине было 3,5 тыс. коек с кислородом.

На Украине, по состоянию на утро пятницы, зафиксировано 8 404 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 19 453 человек, умерли 379 пациентов.

Украина коронавирус

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