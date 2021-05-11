Украина увеличила контракт на поставку вакцин Pfizer до 20 млн доз

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Украина увеличила контракт на поставку вакцин от COVID-19 компании Pfizer, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Нам удалось увеличить поставки вакцин Pfizer/BioNTech вдвое уже в этом календарном году", - сказал он на брифинге во вторник.

Он напомнил, что всего Украина имеет контракты на поставку 42 млн доз вакцин от COVID-19 разных производителей. В частности, 8 млн доз в рамках механизма COVAX и 32 млн доз по прямым контрактам с производителями.

В апреле сообщалось, что Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19.

23 февраля главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал о регистрации на Украине вакцины от коронавируса компании Pfizer.