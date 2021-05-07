Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:53Заразились
на 07.05В России 4 863 514+8 386В мире 156 070 356+869 824

Дрессировщика Багдасарова похоронят в Москве на Троекуровском кладбище

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Народного артиста России, дрессировщика хищников Михаила Багдасарова, скончавшегося на 76-м году жизни, похоронят 11 мая в Москве на Троекуровском кладбище, сообщили "Интерфаксу" в Росгосцирке.

"Прощание с Михаилом Ашотовичем Багдасаровым состоится 11 мая в 12:00 в цирке на Цветном бульваре. Похоронят на Троекуровском кладбище", - сказала собеседница агентства.

Багдасаров скончался 4 мая. Причиной смерти, как уточнили в Росгосцирке, стало воспаление лёгких.

Михаил Багдасаров – народный артист России, артист цирка, дрессировщик хищников. С 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. В октябре 1991 года Михаил Багдасаров представил свой новый аттракцион "Тигры-шоу" с 18 уссурийскими тиграми. В нем главной помощницей выступает его дочь Карина Багдасарова. С 1994 года в этом шоу принимает участие и сын Багдасарова Артур Багдасаров.

Михаил Багдасаров Росгосцирк коронавирус

Новости

Эстония заявила о вторжении российского Ил-96 в ее воздушное пространство

Пандемия коронавируса

РФПИ потребовал извинений от медрегулятора Словакии из-за ситуации со "Спутником V"

РФПИ потребовал извинений от медрегулятора Словакии из-за ситуации со "Спутником V"

Лукашенко пообещал, что люди "ужаснутся" подробностям дела о госперевороте

Лукашенко после жалобы в Германии заявил, что "не наследникам фашизма его судить"

Лукашенко после жалобы в Германии заявил, что "не наследникам фашизма его судить"

Минск подготовил новые ответные санкции против Запада

Минск подготовил новые ответные санкции против Запада
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 156 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 7 мая

Пандемия коронавируса

Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады

Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады
Пандемия коронавируса

Япония может одобрить применение вакцин AstraZeneca и Moderna в мае

Япония может одобрить применение вакцин AstraZeneca и Moderna в мае

США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине

США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');