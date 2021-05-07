Дрессировщика Багдасарова похоронят в Москве на Троекуровском кладбище

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Народного артиста России, дрессировщика хищников Михаила Багдасарова, скончавшегося на 76-м году жизни, похоронят 11 мая в Москве на Троекуровском кладбище, сообщили "Интерфаксу" в Росгосцирке.

"Прощание с Михаилом Ашотовичем Багдасаровым состоится 11 мая в 12:00 в цирке на Цветном бульваре. Похоронят на Троекуровском кладбище", - сказала собеседница агентства.

Багдасаров скончался 4 мая. Причиной смерти, как уточнили в Росгосцирке, стало воспаление лёгких.

Михаил Багдасаров – народный артист России, артист цирка, дрессировщик хищников. С 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. В октябре 1991 года Михаил Багдасаров представил свой новый аттракцион "Тигры-шоу" с 18 уссурийскими тиграми. В нем главной помощницей выступает его дочь Карина Багдасарова. С 1994 года в этом шоу принимает участие и сын Багдасарова Артур Багдасаров.