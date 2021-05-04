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Дрессировщик хищников Михаил Багдасаров умер от коронавируса

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни от коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росгосцирка.

"Не стало Михаила Ашотовоча Багдасарова, причиной стал коронавирус. Он долго болел", - сказала собеседница агентства.

Михаил Багдасаров - народный артист России, артист цирка, дрессировщик хищников. С 1973 года он начал выступать в цирке с собственной программой. В октябре 1991 года Багдасаров представил свой новый аттракцион "Тигры-шоу" с 18 уссурийскими тиграми. В нем главной помощницей выступает его дочь Карина Багдасарова. С 1994 года в этом шоу принимает участие и сын Багдасарова Артур Багдасаров.

коронавирус Михаил Багдасаров

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