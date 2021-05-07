Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:53Заразились
на 07.05В России 4 863 514+8 386В мире 156 070 356+869 824

В Вашингтоне обещали реагировать на попытки подрывать миропорядок

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Администрация США готова работать, в том числе, со странами, с которыми у нее есть разногласия, для решения важных мировых проблем, заявил глава госдепа Энтони Блинкен на заседании СБ ООН.

В частности, по словам Блинкена, необходимо сотрудничество по теме контроля над ядерным оружием, решения вооруженных конфликтов, а также - по вопросу изменения климата.

При этом глава госдепа предупредил, что США "готовы решительно реагировать, когда кто-то подрывает существующий миропорядок".

Ранее Белый дом обнародовал положения стратегии национальной безопасности США, из которых следует, что РФ, равно как и Китай, активно пытаются нарастить возможности по противостоянию США, а также - "помешать нам защищать наши интересы, а также - наших союзников".

США Госдеп Энтони Блинкен

Новости по теме

Новости

Эстония заявила о вторжении российского Ил-96 в ее воздушное пространство

Пандемия коронавируса

РФПИ потребовал извинений от медрегулятора Словакии из-за ситуации со "Спутником V"

РФПИ потребовал извинений от медрегулятора Словакии из-за ситуации со "Спутником V"

Лукашенко пообещал, что люди "ужаснутся" подробностям дела о госперевороте

Лукашенко после жалобы в Германии заявил, что "не наследникам фашизма его судить"

Лукашенко после жалобы в Германии заявил, что "не наследникам фашизма его судить"

Минск подготовил новые ответные санкции против Запада

Минск подготовил новые ответные санкции против Запада
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 156 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 7 мая

Пандемия коронавируса

Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады

Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады
Пандемия коронавируса

Япония может одобрить применение вакцин AstraZeneca и Moderna в мае

Япония может одобрить применение вакцин AstraZeneca и Moderna в мае

США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине

США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');