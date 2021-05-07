В Вашингтоне обещали реагировать на попытки подрывать миропорядок

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Администрация США готова работать, в том числе, со странами, с которыми у нее есть разногласия, для решения важных мировых проблем, заявил глава госдепа Энтони Блинкен на заседании СБ ООН.

В частности, по словам Блинкена, необходимо сотрудничество по теме контроля над ядерным оружием, решения вооруженных конфликтов, а также - по вопросу изменения климата.

При этом глава госдепа предупредил, что США "готовы решительно реагировать, когда кто-то подрывает существующий миропорядок".

Ранее Белый дом обнародовал положения стратегии национальной безопасности США, из которых следует, что РФ, равно как и Китай, активно пытаются нарастить возможности по противостоянию США, а также - "помешать нам защищать наши интересы, а также - наших союзников".