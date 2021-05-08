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В Южной Каролине хотят разрешить расстрел приговоренных к казни

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Палата представителей Южной Каролины приняла законопроект, который позволяет приводить в исполнение смертный приговор при отсутствии медикаментов для смертельной инъекции.

Как отмечает "Би-би-си", теперь документ будет рассмотрен Сенатом и только потом отправится на подпись к губернатору Генри Макмастеру, который уже заявил, что подпишет закон.

Таким образом Южная Каролина станет четвертым штатом в США, где разрешена опция приведения высшей меры в исполнение с помощью расстрела.

Оппоненты называли этот метод средневековым. Сторонники считают, что это принесет жертвам возможность наконец поставить точку в деле против осужденного преступника.

В Южной Каролине с 2011 года не было осуществлено ни одной казни, ее ожидают 37 осужденных. Авторы законопроекта рассчитывают, что документ позволит начать исполнять смертельные приговоры в условиях проблем с поставками медикаментов для инъекций. Закупать их все сложнее, поскольку производители не хотят, чтобы их препараты использовались в такой сфере.

Сейчас в штате приговоренный к казни может выбирать смерть через инъекцию или электрический стул. Их нельзя заставить выбрать способ приведения в исполнение приговора, который они не выбрали.

США Южная Каролина

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