Генеральный прокурор США ввел мораторий на смертную казнь

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор США Меррик Гарланд ввел мораторий на смертные казни на федеральном уровне, сообщило его ведомство.

"Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы всем, кто подпадает под федеральную систему уголовного правосудия, не только предоставлялись права, гарантированные конституцией и законами Соединенных Штатов, но и чтобы с ними обращались справедливо и гуманно", - говорится в заявлении Гарланда.

Он добавил: "Это обязательство имеет особую силу в случаях, связанных со смертной казнью".

На слушаниях в Сенате при утверждении его кандидатуры на пост генерального прокурора Гарланд заявил, что у него есть опасения, касающиеся казней невинных людей.

Президент Джо Байден пообещал во время своей предвыборной кампании поддержать законодательство, направленное на отмену смертной казни.

С приходом к власти его администрация столкнулась с растущим давлением со стороны защитников правосудия, требующих выполнения этого предвыборного обещания.

СМИ обращают внимание, что в последние месяцы пребывания у власти администрации предыдущего президента Дональда Трампа в стране были приведены в исполнение 13 смертных приговоров. Федеральные казни в США не проводились в течение 17 лет до июля 2020 года, когда Трамп отменил установленный мораторий.