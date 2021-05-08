Слуцкий прокомментировал призывы Праги к высылке дипломатов России

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что дальнейшие высылки российских дипломатов из стран Евросоюза по призыву Чехии могут усугубить кризис в отношениях Брюсселя и Москвы.

"Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным "highly likely"-шоу станет еще одним шагом к свертыванию диалога с Москвой", - написал он в своем твиттере в субботу.

Парламентарий выразил надежду на то, что в Брюсселе это осознают.

Так он прокомментировал заявления премьера Чехии Андрея Бабиша на саммите ЕС, который призвал страны Евросоюза выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой после инцидента в Врбетице.