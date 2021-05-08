Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать по одному дипломату РФ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Премьер Чехии Андрей Бабиш обращался с призывом к лидерам стран Евросоюза выслать из их государств минимум по одному дипломату России в знак солидарности с Прагой на фоне обострения ее отношений с Москвой, сообщило чешское радио.

"Перед неформальным саммитом ЕС в Порту в субботу, чешский премьер-министр Андрей Бабиш просил других лидеров ЕС рассмотреть вариант с высылкой как минимум одного российского дипломата - из солидарности с Чешской Республикой по делу о (взрыве - ИФ) в Врбетице", - отмечает радио.

Как сообщалось. 17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД России объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

При этом 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что информационная служба безопасности (чешская контрразведка) не располагает никакими доказательствами того, что "российские агенты" якобы посещали район деревни Врбетице в момент взрыва.