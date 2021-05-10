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США приписали хакерскую атаку на трубопровод группировке, связанной с Россией

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Группировка DarkSide, совершившая хакерскую атаку, которая парализовала работу трубопровода Colonial Pipeline, связана с Россией, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на бывшего высокопоставленного чиновника.

По его словам, атаки DarkSide обычно нацелены на страны, в которых не говорят по-русски.

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Атака вынудила Белый дом в выходные сформировать межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива, о чем заявил в воскресенье официальный представитель Белого дома.

Ранее о причастности к хакерской атаке группировки DarkSide, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники.

По их информации, целью атаки было вымогательство денежных средств.

В сообщении говорится, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. AP также отметило, что группировка не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

По утверждению хакеров из DarkSide, часть доходов они передают на благотворительность.

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline 7 мая. Его работа все еще не восстановлена.

Речь идет о крупном трубопроводе, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США.

США Техас  DarkSide

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