Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:53Заразились
на 09.05В России 4 880 262+8 419В мире 157 688 226+786 546

Кибератаку против Colonial Pipeline провели хакеры из DarkSide

Кибератаку против Colonial Pipeline провели хакеры из DarkSide
Трубопровод Colonial Pipeline
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - За хакерской атакой, парализовавшей работу трубопровода Colonial Pipeline, стоит группировка DarkSide, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники.

По их информации, целью атаки было вымогательство денежных средств.

В сообщении говорится, что речь идёт о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. AP отмечает, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве. По утверждению хакеров из DarkSide, часть доходов они передают на благотворительность.

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline 7 мая. Его работа все ещё не восстановлена.

Речь идёт о крупном топливопроводе, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США.

США Техас

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Власти Румынии открыли центр вакцинации от COVID-19 в замке Дракулы

Власти Румынии открыли центр вакцинации от COVID-19 в замке Дракулы
Дипломатическое противостояние

Чехия хочет потребовать от РФ более $47 млн за взрывы во Врбетице

Чехия хочет потребовать от РФ более $47 млн за взрывы во Врбетице

Что произошло за день: воскресенье, 9 мая

Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера

Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера
Пандемия коронавируса

РФПИ не исключил поставки "Спутника V" в Германию уже в июне

РФПИ не исключил поставки "Спутника V" в Германию уже в июне

Космонавты 65-й экспедиции на МКС выполнят 45 экспериментов

Космонавты 65-й экспедиции на МКС выполнят 45 экспериментов

В Индии на фоне COVID-пандемии участились случаи поражения людей опасными грибами

В Индии на фоне COVID-пандемии участились случаи поражения людей опасными грибами

Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя

Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 мая

Число жертв взрыва у школы в Кабуле выросло до 58

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');