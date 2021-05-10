Кибератаку против Colonial Pipeline провели хакеры из DarkSide

Трубопровод Colonial Pipeline Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - За хакерской атакой, парализовавшей работу трубопровода Colonial Pipeline, стоит группировка DarkSide, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники.

По их информации, целью атаки было вымогательство денежных средств.

В сообщении говорится, что речь идёт о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. AP отмечает, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве. По утверждению хакеров из DarkSide, часть доходов они передают на благотворительность.

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline 7 мая. Его работа все ещё не восстановлена.

Речь идёт о крупном топливопроводе, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США.