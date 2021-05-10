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Морские пограничники Украины провели маневры с участием корабля США

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Флагман морской охраны Украины "Григорий Куропятников" и корабль береговой охраны США Hamilton в течение двух дней проводили совместные учения в море, сообщает МВД Украины в понедельник.

"По замыслу учений происходило взаимодействие двух пограничных кораблей с привлечением корабля ВМС Украины "Старобельск". Экипажи отработали слаженные действия тактической группы по прекращению провокаций в море и отражению нападения с неба по стандартам NATO", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Отмечается, что отработка сложных элементов маневрирования, уклонения от воздушной атаки и организация противодиверсионной обороны корабля - все элементы учений "традиционно проходили под наблюдением кораблей РФ".

Как утверждают в МВД Украины, "пограничные корабли и корабли ЧФ РФ не просто наблюдали, а создавали дополнительные сложности для маневров - объявляли внезапное закрытие районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации".

Украина США

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