Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:30Заразились
на 12.05В России 4 905 059+8 217В мире 159 690 774+739 747

ЕС считает, что РФ стремится де-факто интегрировать часть Украины

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз утверждает, что Россия пытается постепенно поглотить части восточной Украины, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на документ, представленный Брюсселем на этой неделе государствам-членам.

В этом документе, по данным агентства, "ЕС заявляет, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям, "направлены на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию".

Как следует из сообщения, Европейская внешнеполитическая служба подготовит доклад по этому вопросу. В документе ЕС представлены варианты, которые Евросоюз может предпринять "для повышения устойчивости Украины к российской агрессии", в том числе "усиление поддержки в борьбе с гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации". Речь идет также о помощи украинской программе вакцинации от коронавируса, "особенно уязвимых групп, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса".

Предлагается содействие в повышении энергетической безопасности для снижения зависимости от России; усиление мер по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса; рассмотрение вопроса о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности. Согласно документу, дальнейшие санкции ЕС против России будут зависеть от "дальнейшего серьезного ухудшения ситуации в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

Bloomberg ссылается на еще одну внутреннюю записку ЕС. Она связана с украинской просьбой к Брюсселю поддержать Киев в его стремлении вступить в НАТО. Как утверждает агентство, постпреды стран ЕС в комитете по политике и безопасности при обсуждении этого документа во вторник высказали разные мнения. Одни в целом выступили в поддержку, другие указали на недостаточность усилий Украины по реализации реформ, как, например, борьбы с коррупцией, и на то, что предлагаемое сотрудничество с Киевом в области программ безопасности ЕС требует более глубокого обсуждения.

Евросоюз Россия Украина НАТО Крым

Новости по теме

Новости

Крупнейший бриллиант из РФ ушел с молотка в Швейцарии за $14,1 млн

Около 180 ракет запустили в среду из сектора Газа в сторону Израиля

Около 180 ракет запустили в среду из сектора Газа в сторону Израиля
Пандемия коронавируса

Страны ЕС примут ограничения для прибывающих из Индии

Медведчук счел предъявленные обвинения необоснованными и политическими

Медведчук счел предъявленные обвинения необоснованными и политическими

Что произошло за день: среда, 12 мая

В ХАМАС подтвердили гибель палестинского командира в результате израильского удара

Российский Су-27 сопроводил самолеты ВВС Франции над Черным морем

Вакцинация "Спутником V" начнется в Словакии с июня

Москва не получала просьб о помощи или убежище от Медведчука

Пандемия коронавируса

В Германии допустили введение паспорта вакцинации со следующей недели

В Германии допустили введение паспорта вакцинации со следующей недели
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');