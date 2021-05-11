Байден и Путин договорились расширить диалог по контролю над вооружениями

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин согласились на расширение обсуждений контроля над вооружениями, и сейчас ведется подготовка к такому формату дискуссий, сообщил американский постпред на Конференции по разоружению Роберт Вуд.

"Президент Байден и президент Путин согласились расширить дискуссии по стратегической стабильности по контролю над целым рядом вооружений и нынешним вопросам безопасности. Мы в процессе подготовки таких дискуссий", - говорится в заявлении Вуда с сайта миссии США при международных организациях в Женеве.

Он отметил, что продление на пять лет действия договора СНВ-III (по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) даст США время - в сотрудничестве с партнерами и союзниками - добиваться вместе с РФ такого контроля, который учитывал бы все российское ядерное вооружение, включая новые стратегические системы и нестратегические ядерные вооружения.