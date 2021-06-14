Эксперты насчитали 2 тыс. готовых к применению ядерных боезарядов у США и РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Более двух тысяч ядерных боеголовок, которые есть на вооружении войск США и России, находятся в полной оперативной готовности к применению, говорится докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

При этом указывается, что, хотя обе страны продолжают сокращать свой ядерный арсенал, у каждой на начало 2021 года стало на десятки больше ядерных боеголовок, чем годом ранее.

"Россия увеличила свой совокупный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок в основном за счет развертывания большего числа межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования с разделяющимися головными частями и баллистических ракет морского базирования", - говорится в докладе.

При этом отмечается, что развернутые стратегические ядерные силы обеих стран остаются в пределах, установленных договором 2010 года по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В докладе указывается, что девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР - в совокупности располагают 13 080 ядерными боеприпасами на начало 2021 года. Это меньше показателя в 13 400 единиц, которыми, по данным SIPRI, эти страны обладали в начале 2020 года.

"Несмотря на общее сокращение, оценочное количество ядерных боезарядов, развернутых в боеготовых силах стран, увеличилось в прошлом году с 3 720 до 3 825, - указывается в докладе. - Около двух тысяч из них - почти все из которых принадлежали России или США - находились в состоянии повышенной боевой готовности".