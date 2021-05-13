Два японских туриста полетят на МКС на "Союзе" в декабре

Юсаку Маэдзава Фото: Alessandro Di Ciommo/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Два японских космических туриста войдут в экипаж корабля "Союз МС-20", который отправится на Международную космическую станцию (МКС) в декабре, сообщили в "Роскосмосе".

"Компания Space Adventures, ведущий поставщик услуг космического туризма, объявляет о начале подготовки к полету на Международную космическую станцию японского предпринимателя Юсаку Маэдзавы, который успешно прошел медкомиссию. Маэдзава полетит на МКС вместе со своим ассистентом Йозо Хирано на корабле "Союз МС-20", запуск которого запланирован на 8 декабря 2021 года с космодрома Байконур", - сообщили в госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, длительность полета составит 12 дней, командиром станет российский космонавт Александр Мисуркин. Маэдзава приступит к подготовке в Звездном городке в июне.

Отмечается, что Space Adventures сотрудничает с "Роскосмосом" с момента полета первого космического туриста в 2001 году. Всего на сегодняшний день на станции побывали семь космических туристов, оплативших свой полет самостоятельно. Юсаку Маэдзава станет восьмым туристом и первым космическим туристом из Японии, отметили в госкорпорации.

Маэдзава японский бизнесмен, основатель компании Zozo Inc., является 14-м богатейшим человеком в Японии. Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано будет отвечать за освещение полета Маэдзавы.

Ранее Маэдзава сообщал о планах отправиться в полет вокруг Луны в 2023 году на корабле Starship компании SpaceX.