Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:37Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

Два японских туриста полетят на МКС на "Союзе" в декабре

Два японских туриста полетят на МКС на "Союзе" в декабре
Юсаку Маэдзава
Фото: Alessandro Di Ciommo/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Два японских космических туриста войдут в экипаж корабля "Союз МС-20", который отправится на Международную космическую станцию (МКС) в декабре, сообщили в "Роскосмосе".

"Компания Space Adventures, ведущий поставщик услуг космического туризма, объявляет о начале подготовки к полету на Международную космическую станцию японского предпринимателя Юсаку Маэдзавы, который успешно прошел медкомиссию. Маэдзава полетит на МКС вместе со своим ассистентом Йозо Хирано на корабле "Союз МС-20", запуск которого запланирован на 8 декабря 2021 года с космодрома Байконур", - сообщили в госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, длительность полета составит 12 дней, командиром станет российский космонавт Александр Мисуркин. Маэдзава приступит к подготовке в Звездном городке в июне.

Отмечается, что Space Adventures сотрудничает с "Роскосмосом" с момента полета первого космического туриста в 2001 году. Всего на сегодняшний день на станции побывали семь космических туристов, оплативших свой полет самостоятельно. Юсаку Маэдзава станет восьмым туристом и первым космическим туристом из Японии, отметили в госкорпорации.

Маэдзава японский бизнесмен, основатель компании Zozo Inc., является 14-м богатейшим человеком в Японии. Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано будет отвечать за освещение полета Маэдзавы.

Ранее Маэдзава сообщал о планах отправиться в полет вокруг Луны в 2023 году на корабле Starship компании SpaceX.

МКС Союз МС-20 Роскосмос Space Adventures

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Мальдивы зарегистрировали вакцину "Спутник V"

Израиль разработал план наземной операции в секторе Газа

В американском модуле МКС сломался блок переработки воды

Пострадавших от "гаванского синдрома" оказалось гораздо больше, чем сообщалось ранее

Ученые выяснили, как SARS-CoV-2 обманывает иммунитет пациентов

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 160 млн

ХАМАС и Израиль продолжили обмен ракетными ударами

Что случилось этой ночью: четверг, 13 мая

Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

Пашинян назвал действия Баку посягательством на суверенную территорию Армении

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');