Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

Военные РФ обвинили Норвегию в усилении напряженности в Арктике

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - На фоне захода в Норвегию атомной подводной лодки США командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что Осло содействует росту напряженности в Арктике.

"Руководство Норвегии, несмотря на исторически сложившиеся долгосрочные добрососедские отношения с Россией и способность к конструктивному диалогу по проблемным вопросам региона, под давлением фактически содействует расширению военного присутствия ОВС (Объединенные вооруженные силы - ИФ) НАТО и росту конфликтного потенциала в Арктике", - сказал Моисеев в четверг на брифинге на борту тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве обеспокоены заходом американской подлодки в порт Норвегии.

"Вызывает озабоченность заход 10 мая американской атомной подлодки в норвежский порт в непосредственной близости от границы с Россией. Прискорбно, что в Осло взяли курс на усиление милитаризации Арктики и нагнетание напряженности в этом традиционно мирном регионе", - сказала Захарова.

Атомная подводной лодка ВМС США "Нью-Мексико" (USS New Mexico, SSN-779) зашла 10 мая в порт на севере Норвегии. Это многоцелевая атомная подлодка четвертого поколения типа "Вирджиния". Предназначение подлодок этого типа - борьба с субмаринами противника и прибрежные операции.

"В последнее время в качестве основного плацдарма в Арктике США рассматривают Норвегию как территорию, которая используется для передового присутствия вооруженных сил, размещения средств разведки и наблюдения, развития инфраструктуры двойного назначения", - заявил на брифинге в четверг командующий Северным флотом РФ.

Норвегия Александр Моисеев Северный флот США

Новости

Посол Израиля в РФ: мы ведем диалог с Москвой в связи с обострением ситуации на палестинских территориях

Посол Израиля в РФ: мы ведем диалог с Москвой в связи с обострением ситуации на палестинских территориях

Украинский ядерный центр счел контролируемыми процессы под куполом ЧАЭС

Украинский ядерный центр счел контролируемыми процессы под куполом ЧАЭС

В США не увидели прямой связи РФ с кибератакой на Colonial Pipeline

В США не увидели прямой связи РФ с кибератакой на Colonial Pipeline

Визовый центр Испании в Москве возобновил прием документов

Росавиация дала рекомендации в связи с обострением арабо-израильского конфликта

Два японских туриста полетят на МКС на "Союзе" в декабре

Два японских туриста полетят на МКС на "Союзе" в декабре
Пандемия коронавируса

Мальдивы зарегистрировали вакцину "Спутник V"

Израиль разработал план наземной операции в секторе Газа

В американском модуле МКС сломался блок переработки воды

Пострадавших от "гаванского синдрома" оказалось гораздо больше, чем сообщалось ранее

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');