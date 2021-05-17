Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:40Заразились
на 16.05В России 4 940 245+8 554В мире 162 521 726+627 518

Госдеп допустил, что Блинкен и Лавров на встрече обсудят "Северный поток 2"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета может затронуть тему строительства газопровода "Северный поток 2", сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

В РоссииЛавров и Блинкен провели телефонный разговорЧитать подробнее

"Полагаю, что эта тема ("Северный поток 2" - ИФ) может возникнуть на двухсторонних переговорах (с представителями властей Дании - ИФ). И, я думаю, что то же самое относится и к Лаврову", - заявил представитель Госдепа высокого ранга, отправившийся с Блинкеном в Данию.

"Мы, как и Конгресс, очень четко высказали свое мнение о "Северном потоке 2", (...) что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность", - отметил он.

По его словам, встреча Блинкена и Лаврова будет направлена на то, чтобы обсудить работу в областях, где у России и США "есть взаимные интересы".

"Мы не стремимся к эскалации, мы просто, опять же, ищем более предсказуемые, стабильные отношения. И, я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым", - добавил чиновник.

Министерская встреча Арктического совета состоится 19-20 мая 2021 года в Рейкьявике. В Арктический совет входят восемь государств: Россия, США, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Пост председателя в Арктическом совете перешел к России в мае этого года на период по 2023 год.

Россия США Энтони Блинкен Сергей Лавров

Новости по теме

Новости

Армия Израиля сообщила о возобновлении ударов по целям в секторе Газа

Пандемия коронавируса

В Великобритании смягчают антиковидные ограничения

Армия Израиля за неделю насчитала 3,1 тыс. ракет, запущенных из Газы

Армия Израиля за неделю насчитала 3,1 тыс. ракет, запущенных из Газы

Два человека погибли в результате обрушения трибуны в синагоге под Иерусалимом

Десятки людей пострадали при обрушении трибуны в израильском Гиват-Зееве

Израильский генерал счел рекордным масштаб обстрелов из сектора Газа

Израильский генерал счел рекордным масштаб обстрелов из сектора Газа

ВВС Израиля нанесли удар по арсеналам ХАМАС

Зашедший в Черное море британский корабль взял курс на Одессу

Зашедший в Черное море британский корабль взял курс на Одессу
Пандемия коронавируса

Турция ослабит коронавирусные ограничения

Турция ослабит коронавирусные ограничения

Российские военные сообщили о корабле ВМС Великобритании в Черном море

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');