Госдеп допустил, что Блинкен и Лавров на встрече обсудят "Северный поток 2"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета может затронуть тему строительства газопровода "Северный поток 2", сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

"Полагаю, что эта тема ("Северный поток 2" - ИФ) может возникнуть на двухсторонних переговорах (с представителями властей Дании - ИФ). И, я думаю, что то же самое относится и к Лаврову", - заявил представитель Госдепа высокого ранга, отправившийся с Блинкеном в Данию.

"Мы, как и Конгресс, очень четко высказали свое мнение о "Северном потоке 2", (...) что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность", - отметил он.

По его словам, встреча Блинкена и Лаврова будет направлена на то, чтобы обсудить работу в областях, где у России и США "есть взаимные интересы".

"Мы не стремимся к эскалации, мы просто, опять же, ищем более предсказуемые, стабильные отношения. И, я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым", - добавил чиновник.

Министерская встреча Арктического совета состоится 19-20 мая 2021 года в Рейкьявике. В Арктический совет входят восемь государств: Россия, США, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Пост председателя в Арктическом совете перешел к России в мае этого года на период по 2023 год.