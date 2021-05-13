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Пашинян назвал взрывоопасной ситуацию вокруг Черного озера близ Азербайджана

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал взрывоопасной обстановку вокруг Черного озера в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

"Уже два дня, как вокруг Черного озера и близлежащих территорий взрывоопасная ситуация. Причина в том, что ВС Азербайджана пересекли государственную границу Армении и совершили действия по окружению Черного озера. ВС Армении предприняли контрмеры. В некоторых территориях азербайджанские военные отошли от занятых позиций", - сказал Пашинян на заседании Совета безопасности Армении в четверг.

По его словам, ни с армянской, ни с азербайджанской стороны оружие не применялось.

Пашинян отметил, что в настоящее время около 250 военных ВС Азербайджана продолжают оставаться на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.

"Оценка ситуации позволяет утверждать, что это провокация, которая может иметь широкие военно-политические цели",- отметил глава армянского правительства.

"Азербайджанцы пересекли границу Армении не для решения местных вопросов, а для провоцирования военного столкновения. Об этом свидетельствует то, что азербайджанцы объясняют свое присутствие уточнением границ на основе очевидно сфальсифицированных карт. Утвержденные в советские времена карты свидетельствуют, что эти утверждения безосновательны. В день начала провокаций Азербайджан заявил о планируемых с 16 мая широкомасштабных учениях. Еще в конце апреля президент Азербайджана выступил с угрозами в отношении территориальной целостности Армении, отметив, что с применением силы откроет коридор между Азербайджаном и Нахичваном, так называемый Зангезурский коридор", - отметил Никол Пашинян.

Он сообщил, что поручил главам МИД, Минобороны, секретарю Совбеза начать консультации в соответствии со статьей 2 Договора о коллективной безопасности (ДКБ) в связи с вводом вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении в Сюникской области.

По его словам, создавшаяся ситуация полностью соответствует статье 2 Договора о коллективной безопасности, которая гласит: "В случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств - участников либо угрозы международному миру и безопасности государства - участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам - участникам в целях устранения возникшей угрозы".

Пашинян также заявил, что поручил принять меры для начала процедур в соответствии с положением о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации, подписанным 10 декабря 2010 года.

"Это механизм принятия решений о совместных мерах по предотвращению кризисных ситуаций", - пояснил он.

Армения Азербайджан Никол Пашинян

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