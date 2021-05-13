В Армении завели дело о нарушении границы военными Азербайджана

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с нарушением государственной границы вооруженными силами Азербайджана.

"12 мая ВС Азербайджана нарушили госграницу Армении на участке Черного озера Сюникской области Армении, проникнув вглубь территории Армении на 3-3,5 км, угрожая применением оружия. Возбуждено уголовное дело по статьям 329 и 300 УК Армении", - сообщает генпрокуратура республики.

Ранее и.о. премьера Армении Никол Пашинян поручил главам МИД, Минобороны, секретарю Совбеза начать консультации в соответствии со статьей 2 Договора о коллективной безопасности (ДКБ) в связи с вводом вооруженных сил Азербайджана на территорию Сюникской области.

Пашинян также заявил на заседании Совбеза, что поручил принять меры для начала процедур в соответствии с положением о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации, подписанным 10 декабря 2010 года. "Это механизм принятия решений о совместных мерах по предотвращению кризисных ситуаций", - пояснил он.

"Несмотря на то, что на территориях, где сейчас находятся азербайджанцы, нет стрельбы, нет перестрелок, скорая реализация процедур в рамках ОДКБ необходима для недопущения дальнейшей эскалации ситуации, защиты территориальной целостности, стабильности и суверенитета Армении. Эти меры мы предпринимаем в качестве члена ОДКБ", - отметил Пашинян.

Черное озеро находится в Сюникской области, близ населенных пунктов Сисиан, Горис и Ишханасар, большая часть озера находится на территории Армении.