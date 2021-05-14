Ученые смогли в тысячи раз снизить способность SARS-CoV-2 производить белок в зараженных клетках

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Исследователи из нескольких университетов Швейцарии и Университета Корка (Ирландия) удалось увидеть, как геном SARS-CoV-2 взаимодействует с зараженной клеткой, говорится в сообщении Цюрихского университета.

"Команда также показала, как химические вещества ингибируют механизм в инфицированных клетках, тем самым значительно уменьшая размножение вирусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при отсутствии инфекции рибосома (клеточная органелла, ответственная за производство белка) движется вдоль РНК строго заданными шагами, одновременно считывая три "буквы" РНК. Эти три "буквы" определяют соответствующую аминокислоту в синтезируемом белке.

Как правило, рибосома работает очень точно и крайне редко бывает, что она скользит вперед или назад на одну или две позиции, а не на три - тогда возникает так называемый "фреймшифтинг", мутация сдвига рамки считывания, рибосома неправильно считывает РНК и производит нерабочие белки.

Некоторые вирусы, в том числе коронавирусы и ВИЧ, в обязательном порядке полагаются на фреймшифтинг, при этом у SARS-Cov-2 его РНК образует необычную и сложную фигуру, что и вызывает эти сбои.

"Используя сложные биохимические эксперименты, исследователи смогли "заморозить" рибосому в месте фреймшифтинга коронавирусной РНК. Затем ученые смогли исследовать этот молекулярный комплекс с помощью криоэлектронной микроскопии", - говорится в сообщении.

Исследователи также провели дальнейшие эксперименты в пробирке и на живых клетках, в том числе для выяснения того, как этот процесс может быть целенаправленно затронут химическими веществами.

Отмечается, что ранее было установлено: несколько химических соединений могут подавлять фреймшифтинг в других коронавирусах. В экспериментах два соединения уменьшили вирусное размножение в 1-10 тыс. раз. Кроме того, используемые вещества не были токсичными для клеток.

Подчеркивается, что эти соединения пока недостаточно эффективны для использования в качестве лекарств, но в перспективе препарат, нацеленный на подавление фреймшифтинга, также может быть полезен для лечения инфекций, вызванных и другими вирусами.

Как сообщалось, к аналогичным выводам пришли исследователи из Израиля, установившие, что коронавирус "перехватывает" управление производством белка в зараженной клетке, воздействуя, в частности, на матричные РНК.