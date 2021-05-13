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Ученые выяснили, как SARS-CoV-2 обманывает иммунитет пациентов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Совместная работа исследовательских групп из Института Вейцмана (Израиль) и Израильского института биологических, химических и экологических наук раскрыла стратегию, которой пользуется коронавирус SARS-CoV-2, попадая внутрь клетки, сообщает портал Medical Xpress.

Отмечается, что при инфицировании клетки человека обычно способны распознать вторжение и быстро посылают сигнальные молекулы, которые предупреждают иммунную систему о нападении, однако при COVID-19 иммунный ответ задерживается, а когда он все же происходит, то оказывается чрезмерным и наносит вред пациенту.

Ученые заразили клетки коронавирусом и изучили, как инфекция влияет на экспрессию генов и синтез белка.

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По данным исследователей, вирусу удается одержать победу в борьбе за рибосомы - своего рода клеточные фабрики белка - и в течение нескольких часов нейтрализовать противовирусную сигнализацию клетки, задерживая и запутывая иммунный ответ.

"Исследователи показали, что вирус способен взломать аппаратное обеспечение клетки, взяв на себя ее механизм синтеза белка, используя три отдельные, но дополняющие друг друга тактики", - говорится в публикации.

Во-первых, вирус снижает способность зараженных клеток транслировать гены в белки, тем самым уменьшая синтез белков в целом, во-вторых, он активно разрушает матричные РНК (мРНК) клетки - молекулы, несущие инструкции по созданию белков от ДНК к рибосомам, в то время как его собственные мРНК остаются защищенными.

Наконец, исследование показало, что вирус также способен предотвращать экспорт мРНК из ядра клетки, где они синтезируются.

"Используя эту трехстороннюю стратегию, которая, по-видимому, уникальна для SARS-CoV-2, вирус способен эффективно выполнять то, что мы называем "отключением хозяина", - отмечает один из авторов исследования Ноам Штерн-Гиноссар.

"Таким образом, сообщения от важных антивирусных генов, которые клетка спешит продуцировать при заражении, не попадают на "завод", чтобы быть переведенными в активные белки, что приводит к замедленному иммунному ответу, который мы наблюдаем в клинике", - резюмирует ученый.

Специалисты также выявили вирусные белки, участвующие в процессе "отключения хозяина", что может открыть новые возможности для разработки эффективных методов лечения COVID-19, отмечается в публикации.

SARS-CoV-2

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