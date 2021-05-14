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Путин заявил о связи палестино-израильского конфликта с интересами безопасности РФ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Обострившийся палестино-израильский конфликт напрямую затрагивает интересы безопасности России, заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности президент Владимир Путин.

"Я попросил бы коллег высказаться по поводу того, как складывается ситуация сейчас на Ближнем Востоке. Имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт. Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", - сказал он.

Президент также предложил обсудить обеспечение безопасности российской финансовой системы.

"Мы поговорим сегодня об обеспечении наших интересов и безопасности российской финансовой системы применительно к разработкам в ведущих государствах мира национальных цифровых валют. Это серьёзные вопросы, которые требуют внимательного профессионального рассмотрения", - заявил Путин.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. Есть жертвы с обеих сторон. Также происходят столкновения евреев и арабов в городах и селах со смешанным населением.

Обострение началось после того, как контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС потребовала, чтобы Израиль вывел силы безопасности из района Шейх-Джарах в Восточном Иерусалиме и из квартала у Дамасских ворот в старом городе. В этих районах с конца мая происходят беспорядки и столкновения. Израиль отказался выполнить требования группировки.

Владимир Путин Израиль ПНА Совбез

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