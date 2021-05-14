Лидер ХАМАСа заявил о готовности к прекращению огня

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель политбюро группировки ХАМАС Халед Машаль заявил турецким СМИ, что группировка готова к прекращению огня. Об этом пишет The Times of Israel.

Он добавил, что не получил ответа Израиля.

Ранее представители руководства и армии Израиля, а также посол Израиля в Москве Александр Бен Цви говорили, что первыми прекратить огонь должны палестинцы. 14 мая и.о. премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против палестинских группировок в секторе Газа еще не завершена.

Ситуация обострилась с 10 мая, после того, как ХАМАС начал ракетные удары по территории Израиля после отказа израильской стороны выполнить требование и вывести силовиков из района Иерусалима, где были беспорядки и столкновения.

Израиль отвечает на обстрелы ударами по ракетным установкам и значимым представителям ХАМАСа. С обеих сторон есть жертвы. В населенных пунктах, где живут и арабы, и евреи, происходят столкновения. Беспорядки с жертвами начались и у границ Западного берега Иордана, где, по последним данным палестинской стороны, были убиты десять участников нападений на израильских военных.