Канадская Aurora Cannabis нарастила квартальный убыток

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Канадский производитель медицинской марихуаны Aurora Cannabis Inc. в третьем квартале 2021 финансового года увеличил чистый убыток на 23,3% - до 164,65 млн канадских долларов ($135,4 млн).

Скорректированная отрицательная EBITDA составила 24,02 млн канадских долларов по сравнению с отрицательным показателем в 49,58 млн канадских долларов годом ранее. Выручка упала на 25% - до 55,16 млн канадских долларов.

Аналитики ожидали, что скорректированная отрицательная EBITDA компании составит 8,4 млн канадских долларов, выручка - 56,8 млн канадских долларов.

Aurora Cannabis также сообщила, что с момента завершения торгов 24 мая ее акции будут торговаться не на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), а на Nasdaq. Компания также объявила о допэмиссии объемом 300 млн канадских долларов.

Помимо этого, председателем совета директоров Aurora Cannabis был назначен Рональд Фанк. Он сменил на этом посту Майкла Сингера, который сохранил место в совете.

Акции Aurora Cannabis в пятницу подешевели на 6,1% на торгах в Нью-Йорке. С начала года их стоимость уменьшилась на 17,3%.