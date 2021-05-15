Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:36Заразились
на 14.05В России 4 922 901+9 462В мире 161 176 148+725 275

Китайский зонд совершил посадку на поверхность Марса

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Китайский марсоход "Чжучжун" с космического аппарата "Тяньвэнь-1" совершил посадку на Марсе утром 15 мая. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Для Китая это стало первой посадкой зонда на другую планету. "Тяньвэнь-1" был запущен с космодрома Вэньчан 23 июля 2020 года.

Космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале после почти семи месяцев полета и выбирал потенциальное место для посадки свыше двух месяцев.

Запланированный срок работы марсохода составляет 90 марсианских суток (солов), которые на 2,7% больше земных. Его электропитание будут обеспечивать четыре панели солнечных батарей. Скорость передвижения китайского ровера достигает 200 метров в час.

Китайский марсоход оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией подповерхностного зондирования для исследования геологического строения Марса до 10-метровой глубины, прибором для анализа химического состава грунта и поиска биомолекул, а также детекторами магнитного поля и метеостанцией. Как ожидается, первые данные об исследовании планеты марсоход сможет передать уже в нынешнем году.

Китай стал третьей страной, которая высадила марсоход на поверхность планеты, после СССР и США.

Марс Тяньвэнь-1 Китай Чжучжун

Новости по теме

Новости

Израиль продолжил наносить удары по объектам движения ХАМАС

Дипломатическое противостояние

МИД Чехии не изменит решение ограничить число дипломатов РФ в Праге

МИД Чехии не изменит решение ограничить число дипломатов РФ в Праге
Дипломатическое противостояние

Глава Евросовета осудил решение РФ о перечне недружественных стран

В США бывший спецназовец получил срок за шпионаж в пользу России

Лидер ХАМАСа заявил о готовности к прекращению огня

Лидер ХАМАСа заявил о готовности к прекращению огня

Пашинян попросил Путина о военной помощи

Пашинян попросил Путина о военной помощи
Дипломатическое противостояние

Чехия и США признаны недружественными России странами

Пандемия коронавируса

ВОЗ сочла, что второй год пандемии принесет больше смертей, чем первый

ВОЗ сочла, что второй год пандемии принесет больше смертей, чем первый

Войска США покинули вторую по величине базу в Афганистане

Войска США покинули вторую по величине базу в Афганистане

В Белоруссии предложили ограничить функцию президента в части издания декретов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');