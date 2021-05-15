Китайский зонд совершил посадку на поверхность Марса

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Китайский марсоход "Чжучжун" с космического аппарата "Тяньвэнь-1" совершил посадку на Марсе утром 15 мая. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Для Китая это стало первой посадкой зонда на другую планету. "Тяньвэнь-1" был запущен с космодрома Вэньчан 23 июля 2020 года.

Космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале после почти семи месяцев полета и выбирал потенциальное место для посадки свыше двух месяцев.

Запланированный срок работы марсохода составляет 90 марсианских суток (солов), которые на 2,7% больше земных. Его электропитание будут обеспечивать четыре панели солнечных батарей. Скорость передвижения китайского ровера достигает 200 метров в час.

Китайский марсоход оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией подповерхностного зондирования для исследования геологического строения Марса до 10-метровой глубины, прибором для анализа химического состава грунта и поиска биомолекул, а также детекторами магнитного поля и метеостанцией. Как ожидается, первые данные об исследовании планеты марсоход сможет передать уже в нынешнем году.

Китай стал третьей страной, которая высадила марсоход на поверхность планеты, после СССР и США.