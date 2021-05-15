Что случилось этой ночью: суббота, 15 мая

Посадка китайского зонда на Марс, возобновление авиасообщения России с пятью странами, VTimes решило маркировать свои материалы как СМИ-иноагент

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Китайский зонд совершил посадку на поверхность Марса. Для КНР марсоход "Чжучжун" стал первым космическим аппаратом, который сел на другую планету. Как ожидается, первые данные об исследовании Марса зонд сможет передать уже в нынешнем году.

- Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с пятью странами. Россияне смогут посетить Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Решения о возобновлении авиасообщения были приняты с этими странами на взаимной основе.

- В VTimes решили маркировать свои материалы по закону о СМИ-иноагентах. Минюст признал 14 мая СМИ-иноагентом нидерландский фонд Stiftung 2 Oktober, администрирующий сайт издания. VTimes отмечает, что ни оно само, ни фонд не являются средствами массовой информации ни в одной из юрисдикций.

- Израиль продолжил наносить удары по объектам движения ХАМАС. Также стало известно об уничтожении офиса главы службы безопасности группировки в Газе, который использовался для управления ее военной инфраструктурой. Ранее лидер ХАМАСа Халед Машаль заявил о готовности к прекращению огня.

- Сын экс-главы Мордовии арестован по обвинению в даче взятки. Алексей Меркушкин, по данным следствия, в 2015 году передал взятку в размере более 7 млн рублей управляющему отделением национального банка по Мордовии Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ. Меркушкин занимал пост заместителя председателя правительства Мордовии и должность председателя совета директоров "Мордовпромстройбанка".