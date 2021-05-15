Рок-музыкант Элис Купер выставит на торги найденное на складе полотно Уорхола

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американский рок-музыкант Элис Купер объявил, что выставит на аукцион картину Энди Уорхола "Маленький электрический стул", сообщает Assiociated Press.

Несколько лет назад полотно было найдено в кладовке певца в Фениксе, Аризона.

Отмечается, что картину выставят на торги 23 октября на аукционе, организованном Галереей Ларсена в Скоттсдейле. По оценкам экспертам, полотно может уйти с полотна за $2,5 - $4,5 млн.

Картина выполнена в технике шелкографии и относится к серии художника "Смерть и отчаяние" (1964-65). Энди Уорхол собирал изображения из газет и журналов и впоследствии использовал их в работах. Среди них оказалась и фотография электрического стула.

По словам самого Элиса Купера, картину ему подарила в 1970-е годы подруга, которая дружила с Уорхолом.