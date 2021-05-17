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Входящие в Carnival семь круизных брендов возобновят туры летом

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Семь круизных брендов, входящих в состав Carnival Corporation & Plc, – AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn и P&O Cruises (UK) – возобновят круизы с выходом из портов Европы и Карибского бассейна этим летом.

Как говорится в пресс-релизе Carnival, еще один ее бренд - Carnival Cruise Line - надеется, что сможет возобновить круизы с выходом из американских портов Майами и Галвестон (Техас) в июле.

Carnival также рассчитывает, что летом этого года появится возможность возобновить круизы по Аляске.

Первые 16 круизных лайнеров, которые возобновят операции после длительного перерыва, будут заполнены лишь частично. Они будут придерживаться новых медицинских протоколов, разработанных совместно с государственными службами здравоохранения, отмечают в Carnival.

Цена акций Carnival Corp. по данным на 19:15 по Москве в понедельник составляет $27,23, что 0,1% выше стоимости на закрытие предыдущей сессии. Цена поднималась до $27,54 на новости о возобновлении круизов.

Carnival

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