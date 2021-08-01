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Carnival Cruise Line отправила первый лайнер из Порта Канаверал

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Компания Carnival Cruise Line 31 июля отправила в плавание первый лайнер из Порта Канаверал с марта 2020 года. Об этом сообщает Associated Press.

Судно Mardi Gras будет находиться в рейсе по Карибскому морю семь дней. В плавание отправилось около 70% пассажиров от общей вместимости лайнера в 5282 человека. При этом Carnival Cruise Line установила требование, по которому в июле и августе должны быть вакцинированы 95% экипажа и пассажиров.

Mardi Gras стало первым круизным судном на котором установили американские горки и первым лайнером в Северной и Южной Америках, который работает жидком природном газе.

Mardi Gras - пятое судно Carnival Cruise Line, возобновившее туры после начала пандемии в США. Компания планирует оправить в плавание 15 лайнеров к октябрю.

Carnival Corporation & Plc объявила в мае о том, что семь брендов, входящих в ее состав, должны возобновить круизы с выходом из портов Европы и Карибского бассейна этим летом. Тогда указывалось, что Carnival Cruise Line будет отправлять рейсы из портов Майами и Галвестон в США.

Carnival Cruise Line США Mardi Gras

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