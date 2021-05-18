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Си Цзиньпин и Путин дадут старт проекту КНР и РФ в ядерной энергетике

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин примут участие в церемонии начала строительства в Китае еще одного объекта сотрудничества между двумя странами в сфере ядерной энергетики, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В заявлении дипломата, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства, говорится, что церемония пройдет 19 мая в онлайн формате, о каком именно объекте идет речь не сообщается.

Ядерная энергетика является одной из важнейших областей российско-китайского сотрудничества. С российским участием в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС, запланировано сооружение еще двух энергоблоков, построен реактор на быстрых нейтронах.

Россия Китай Владимир Путин Си Цзиньпин

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