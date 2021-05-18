Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:29Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

Что случилось этой ночью: вторник, 18 мая

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Newsweek сообщил о тайных войсках США численностью до 60 тысяч человек. По данным издания, в их задачи входит как борьба с терроризмом, так и противостояние с такими державами как РФ и Китай. Журнал уточняет, что этот род войск являет собой "полностью нерегулируемую деятельность", точные размеры которой неизвестны и которая идет вразрез с законами США и Женевскими конвенциями.

- Путин поручил создать систему реагирования на сигналы о жестоком обращении с животными. Российский лидер также подписал перечень поручений, согласно которому до 1 декабря будет регламентированы деятельность по содержанию и разведению животных, а также порядок их передачи в приюты.

- Си Цзиньпин и Путин дадут старт проекту КНР и РФ в ядерной энергетике. Церемония пройдет 19 мая в онлайн формате, о каком именно объекте идет речь не сообщается. С российским участием в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС.

- В армии РФ заявили о возможности размещения бомбардировщиков в Арктике. По словам генерала-майора Игоря Чуркина, арктический аэродром "Нагурское" может принимать любые типы самолетов. Его заявление прозвучало на фоне захода 10 мая в порт на севере Норвегии многоцелевой атомной подводной лодки ВМС США.

- Оперштаб России не подтвердил продление приостановки авиасообщения с Турцией. Ранее некоторые СМИ писали про решение оперштаба продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. После визита министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя в Москву, Россия решила направить специалистов для оценки ситуации по эпидбезопасности на курортах этой страны.

- ЕС продлил ограничительные меры в рамках борьбы с кибератаками. Они будут действовать до 18 мая 2022 года. Совет ЕС в прошлом году ввел санкции против ряда российских граждан и ГЦСТ Главного разведуправления Генштаба ВС РФ за их предполагаемую причастность к кибератакам против интересов Евросоюза.

Новости по теме

Новости

Семья Байденов заработала за 2020 год чуть более $600 тысяч

Семья Байденов заработала за 2020 год чуть более $600 тысяч

ЕС продлил ограничительные меры в рамках борьбы с кибератаками

ЕС продлил ограничительные меры в рамках борьбы с кибератаками

Newsweek сообщил о тайных войсках США численностью до 60 тыс. человек

Newsweek сообщил о тайных войсках США численностью до 60 тыс. человек

Оперштаб не подтвердил продление приостановки авиасообщения с Турцией

Что произошло за день: понедельник, 17 мая

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лавров заявил, что Арктика - территория РФ и она там работает легитимно

Лавров заявил, что Арктика - территория РФ и она там работает легитимно

Вашингтон одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на $725 млн

Вашингтон одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на $725 млн

На Индию надвигается циклон с ураганным ветром и ливнями

Лукашенко разрешил милиции стрелять по протестующим

Лукашенко разрешил милиции стрелять по протестующим
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');