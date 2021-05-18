Что случилось этой ночью: вторник, 18 мая

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Newsweek сообщил о тайных войсках США численностью до 60 тысяч человек. По данным издания, в их задачи входит как борьба с терроризмом, так и противостояние с такими державами как РФ и Китай. Журнал уточняет, что этот род войск являет собой "полностью нерегулируемую деятельность", точные размеры которой неизвестны и которая идет вразрез с законами США и Женевскими конвенциями.

- Путин поручил создать систему реагирования на сигналы о жестоком обращении с животными. Российский лидер также подписал перечень поручений, согласно которому до 1 декабря будет регламентированы деятельность по содержанию и разведению животных, а также порядок их передачи в приюты.

- Си Цзиньпин и Путин дадут старт проекту КНР и РФ в ядерной энергетике. Церемония пройдет 19 мая в онлайн формате, о каком именно объекте идет речь не сообщается. С российским участием в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС.

- В армии РФ заявили о возможности размещения бомбардировщиков в Арктике. По словам генерала-майора Игоря Чуркина, арктический аэродром "Нагурское" может принимать любые типы самолетов. Его заявление прозвучало на фоне захода 10 мая в порт на севере Норвегии многоцелевой атомной подводной лодки ВМС США.

- Оперштаб России не подтвердил продление приостановки авиасообщения с Турцией. Ранее некоторые СМИ писали про решение оперштаба продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. После визита министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя в Москву, Россия решила направить специалистов для оценки ситуации по эпидбезопасности на курортах этой страны.

- ЕС продлил ограничительные меры в рамках борьбы с кибератаками. Они будут действовать до 18 мая 2022 года. Совет ЕС в прошлом году ввел санкции против ряда российских граждан и ГЦСТ Главного разведуправления Генштаба ВС РФ за их предполагаемую причастность к кибератакам против интересов Евросоюза.