Циклон на западе Индии унес жизни более 20 человек

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере 21 человек стал жертвой обрушившегося на западную часть Индии циклона, сообщают во вторник индийские СМИ.

Еще 96 человек считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч человек остаются без электричества, так как из-за сильных порывов ветра повалены деревья, которые повредили линии электропередач.

По данным местных метеорологических служб, максимальная скорость порывов ветра вечером в понедельник, 17 мая, достигала 210 км/ч.

Закрыты аэропорты в штате Гуджарат, в том числе Международный аэропорт имени Сардара Валлабхай Патела.

Кроме того, у берегов Мумбаи терпят бедствие две баржи, на которых находятся в общей сложности около 400 человек. Спасатели проводят эвакуацию, однако из-за сложных погодных условий удалось эвакуировать пока только 177 человек.

Циклон постепенно ослабевает, однако в большинстве районов Индии прогнозируют обильные осадки в ближайшие дни, в особенности в штатах Гуджарат и Махараштра.

В сообщениях отмечается, что властям, таким образом, предстоит в ближайшие дни одновременно ликвидировать последствия стихийного бедствия и - продолжать борьбу против вспышки COVID-19.

В последние несколько недель в Индии складывается напряженная ситуация из-за высокого показателя заболеваемости коронавирусом. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Индия занимает второе место по числу диагностированных случаев коронавируса в мире. Всего в стране с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 24,9 млн заражений.