Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:43Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 413 904+343 972

Циклон на западе Индии унес жизни более 20 человек

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере 21 человек стал жертвой обрушившегося на западную часть Индии циклона, сообщают во вторник индийские СМИ.

Еще 96 человек считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч человек остаются без электричества, так как из-за сильных порывов ветра повалены деревья, которые повредили линии электропередач.

По данным местных метеорологических служб, максимальная скорость порывов ветра вечером в понедельник, 17 мая, достигала 210 км/ч.

Закрыты аэропорты в штате Гуджарат, в том числе Международный аэропорт имени Сардара Валлабхай Патела.

Кроме того, у берегов Мумбаи терпят бедствие две баржи, на которых находятся в общей сложности около 400 человек. Спасатели проводят эвакуацию, однако из-за сложных погодных условий удалось эвакуировать пока только 177 человек.

Циклон постепенно ослабевает, однако в большинстве районов Индии прогнозируют обильные осадки в ближайшие дни, в особенности в штатах Гуджарат и Махараштра.

В сообщениях отмечается, что властям, таким образом, предстоит в ближайшие дни одновременно ликвидировать последствия стихийного бедствия и - продолжать борьбу против вспышки COVID-19.

В последние несколько недель в Индии складывается напряженная ситуация из-за высокого показателя заболеваемости коронавирусом. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Индия занимает второе место по числу диагностированных случаев коронавируса в мире. Всего в стране с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 24,9 млн заражений.

Индия Коронавирус

Новости по теме

Новости

Знаменитая скала Арка Дарвина обрушилась на Галапагосах

Знаменитая скала Арка Дарвина обрушилась на Галапагосах

Путин и Си Цзиньпин 19 мая откроют сооружение новых энергоблоков на 2 АЭС в Китае

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

На Украине суточный показатель заболеваемости COVID вырос почти вдвое

Источник усомнился в самороспуске хакеров из DarkSide

Источник усомнился в самороспуске хакеров из DarkSide

Что случилось этой ночью: вторник, 18 мая

Си Цзиньпин и Путин дадут старт проекту КНР и РФ в ядерной энергетике

Семья Байденов заработала за 2020 год чуть более $600 тысяч

Семья Байденов заработала за 2020 год чуть более $600 тысяч

ЕС продлил ограничительные меры в рамках борьбы с кибератаками

ЕС продлил ограничительные меры в рамках борьбы с кибератаками

Newsweek сообщил о тайных войсках США численностью до 60 тыс. человек

Newsweek сообщил о тайных войсках США численностью до 60 тыс. человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');