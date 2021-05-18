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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:35Заразились
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В Индии зафиксирован антирекорд по числу смертей от COVID за сутки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Индии за сутки зарегистрировали 4,3 тысячи летальных исходов после заражения коронавирусом, сообщает газета The Times of India.

Отмечается, что это рекордный показатель для Индии за все время пандемии. Всего в стране от COVID-19 скончалось уже более 278 тыс. человек.

В миреЧисло случаев заражения COVID-19 в мире превысило 162,7 млнЧитать подробнее

За минувшие 24 часа в Индии выявили 263 тыс. новых случаев коронавируса. Накануне впервые за несколько недель показатель заболеваемости за сутки опустился ниже отметки в 300 тыс.

Ситуация в Индии осложняется тем, что на этой неделе на западную часть страны обрушился мощный циклон, который привел к наводнениям и обильным ливням. Несколько десятков человек погибли, еще около 100 остаются пропавшими без вести.

В последние несколько недель в Индии складывается напряженная ситуация из-за высокого показателя заболеваемости коронавирусом. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Индия коронавирус

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