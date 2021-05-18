В Индии зафиксирован антирекорд по числу смертей от COVID за сутки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Индии за сутки зарегистрировали 4,3 тысячи летальных исходов после заражения коронавирусом, сообщает газета The Times of India.

Отмечается, что это рекордный показатель для Индии за все время пандемии. Всего в стране от COVID-19 скончалось уже более 278 тыс. человек.

За минувшие 24 часа в Индии выявили 263 тыс. новых случаев коронавируса. Накануне впервые за несколько недель показатель заболеваемости за сутки опустился ниже отметки в 300 тыс.

Ситуация в Индии осложняется тем, что на этой неделе на западную часть страны обрушился мощный циклон, который привел к наводнениям и обильным ливням. Несколько десятков человек погибли, еще около 100 остаются пропавшими без вести.

В последние несколько недель в Индии складывается напряженная ситуация из-за высокого показателя заболеваемости коронавирусом. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.