Посольство РФ в Северной Македонии подтвердило высылку российского дипломата

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Власти Северной Македонии уведомили Россию о высылке российского дипломата из страны, Москва рассматривает возможность ответных мер, заявили "Интерфаксу" во вторник в посольстве РФ в Скопье.

"Сам факт высылки дипломата мы подтверждаем, действительно такое решение было принято. Пока что рассматриваются ответные меры с российской стороны", - заявили в российской дипмиссии.

Отвечая на уточняющий вопрос, в посольстве сказали, что причины высылки пока не известны, нота была вручена российской стороне.

Ранее о решении властей Северной Македонии выслать из страны российского дипломата сообщило агентство Bloomberg.