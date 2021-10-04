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Россия вышлет сотрудника посольства Северной Македонии

Россия вышлет сотрудника посольства Северной Македонии
Здание Министерства иностранных дел в Москве
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сотрудник посольства Северной Македонии в РФ объявлен персоной нон грата, заявили в понедельник в МИД РФ.

4 октября временный поверенный в делах Северной Македонии в РФ Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как пояснили на Смоленской площади, данная мера является ответом на принятое в августе северомакедонской стороной "ничем не обоснованное решение" объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье.

17 августа глава МИД Северной Македонии Буяр Османи объявил, что один российский дипломат объявлен персоной нон грата, ему предписано покинуть страну.

В МИД РФ тогда пообещали, что Москва адекватно отреагирует на такой недружественный шаг. В российском министерстве также пояснили, что Северная Македония высылает сотрудника российского посольства в Скопье, который завершил свою командировку еще до того, как данное решение было обнародовано.

Хроника 15 апреля – 04 октября 2021 годаДипломатическое противостояние
Северная Македония МИД РФ

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