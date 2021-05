Минимальная зарплата в Bank of America к 2025 году вырастет до $25 в час

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Bank of America Corp., второй по объему кредитования американский банк, планирует поднять минимальную почасовую заработную плату сотрудникам в США до $25 к 2025 году. Это ему позволит превзойти своих конкурентов по оплате труда на фоне дефицита рабочих кадров по всей стране, отмечает The Wall Street Journal.

BofA также заявил, что потребует от всех своих американских поставщиков платить сотрудникам, работа которых связана с банком, не менее $15 в час.

До этого BofA повышал минимальную зарплату в марте 2020 года (до $20 в час) и в 2019 году (до $17 в час). По данным банка, ее размер более чем удвоился за последние десять лет.

Согласно данным министерства труда, средняя почасовая зарплата работников частных предприятий и банков в прошлом месяце выросла на 21 цент - до $30,17.

JPMorgan Chase & Co., лидер в сфере кредитования в США, в январе повысил минимальную зарплату до $16-20 в час в зависимости от прожиточного уровня в разных регионах страны. Wells Fargo & Co. в прошлом году поднял выплаты до $15-20, также в зависимости от места проживания сотрудников. Citigroup Inc. в 2019 году увеличил базовую зарплату до $15 в час, но, по словам официальных представителей, сотрудники банка получают в среднем по $23,89.

Котировки акций BofA на предварительных торгах в среду снижаются на 1,2%. Рыночная стоимость банка за последние три месяца повысилась на 22,5%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 поднялся всего на 5%.