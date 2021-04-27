В США запланировали поднять минимальную зарплату для господрядчиков

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует подписать указ о повышении минимальной заработной платы для федеральных подрядчиков до $15 в час. Об этом сообщает The New York Times. Сейчас в США минимальная зарплата установлена на уровне $10,95 в час, который действует с 2014 года.

Экономисты Белого дома считают, что повышение оплаты труда федеральных подрядчиков не вызовет большой нагрузки на налогоплательщиков, при этом повысит производительность и снизит текучку кадров. Администрация Байдена также утверждает, что указ затронет лишь небольшую долю работников, при этом повлияя на повышение зарплат в других организациях.

Минимальная ставка $15 в час уже действует в нескольких городах, а некоторые штаты планируют увеличить оплату труда до этого уровня в ближайшие годы. Ранее палата представителей приняла законопроект о повышении федеральной минимальной заработной платы до $15 в час к 2025 году, однако он не получил поддержку Сената.

Ранее Байден представил план развития инфраструктуры объемом в более $2 трлн, который он намерен реализовать за счет увеличения налогов. Он отмечал, что это позволит создать "миллионы рабочих мест с хорошими зарплатами".