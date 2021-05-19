Почти 230 человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Не менее 227 человек погибли в секторе Газа, по которому не прекращаются удары армии обороны Израиля, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".

По сведениям управления здравоохранения Газы, среди погибших 64 ребенка и 38 женщин.

В Израиле, по последним данным, погибли 12 человек, в том числе двое детей.

Президент США Джо Байден в среду заявил премьер-министру Израиля Бинямину Нетаньяху, что он рассчитывает на "значительную деэскалацию на пути к прекращению огня". Нетаньяху же после телефонного разговора с Байденом выразил намерение продолжать бомбардировки сектора Газа, пока "цель не будет достигнута".

Между тем израильские СМИ со ссылкой на армейские источники сообщают, что власти Израиля сейчас решают, настало ли время для прекращения военной операции.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже вторую неделю. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы прекращаются. Армия обороны Израиля в ответ наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе.