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Axios узнал, что Израиль намерен еще пару дней продолжать операцию в Газе

США предупредили Израиль, что больше не могут поддерживать его в Совбезе ООН

Axios узнал, что Израиль намерен еще пару дней продолжать операцию в Газе
Дым и пламя над городом Газа после израильских авиаударов 13 мая 2021 года
Фото: Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази в ходе телефонного разговора заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Израилю требуется еще несколько дней для завершения операции в Газе, сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника.

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По его словам, Ашкенази сказал Блинкену, что у Израиля осталось несколько военных целей в Газе, для достижения которых необходимо больше времени.

По данным источника, глава Госдепа подчеркнул, что США рассчитывают на скорое окончание операции. Блинкен отметил, что Соединенные Штаты пока блокируют французскую инициативу в Совете Безопасности ООН по Газе, но более не могут продолжать поддерживать Израиль в организации, пишет Axios.

Телефонная беседа между Ашкенази и Блинкеном была частью усиливающегося дипломатического давления, направленного на достижение прекращения огня в Газе, от которого Израиль до сих пор отказывается.

Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а глава Пентагона Ллойд Остин обсудил ситуацию с израильским коллегой Бенни Ганцем.

Франция в среду распространила свой проект резолюции Совета Безопасности, призывающий к прекращению огня в Газе. Миссия США при ООН заявила, что выступает против этого шага и не будет участвовать в обсуждении текста.

В последние дни представители египетской разведки и посланник ООН Тор Веннесланд провели переговоры с представителями ХАМАС и советником по национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом относительно возможного прекращения огня. Бен-Шаббат выслушал эти предложения, но не получил разрешения от Нетаньяху на вступление в переговоры, сообщили израильские чиновники. Они ожидают, что израильская политика изменится в четверг и начнутся переговоры.

По их словам, достижение соглашения может занять от 24 до 72 часов - время, которое Израиль хочет использовать для завершения своих военных планов в Газе.

Между тем член политбюро правящего в Газе движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в среду, что он ожидает, что переговоры приведут к прекращению огня в течение дня или двух.

Палестинские чиновники здравоохранения заявили, что в результате воздушных бомбардировок, начавшихся 10 мая, погибли почти 230 человек, в том числе 64 ребенка. Израильские власти заявляют о 12 погибших.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Израиль США Сектор Газа ХАМАС Энтони Блинкен Габи Ашкенази

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