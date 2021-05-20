Axios узнал, что Израиль намерен еще пару дней продолжать операцию в Газе

США предупредили Израиль, что больше не могут поддерживать его в Совбезе ООН

Дым и пламя над городом Газа после израильских авиаударов 13 мая 2021 года Фото: Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази в ходе телефонного разговора заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Израилю требуется еще несколько дней для завершения операции в Газе, сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника.

По его словам, Ашкенази сказал Блинкену, что у Израиля осталось несколько военных целей в Газе, для достижения которых необходимо больше времени.

По данным источника, глава Госдепа подчеркнул, что США рассчитывают на скорое окончание операции. Блинкен отметил, что Соединенные Штаты пока блокируют французскую инициативу в Совете Безопасности ООН по Газе, но более не могут продолжать поддерживать Израиль в организации, пишет Axios.

Телефонная беседа между Ашкенази и Блинкеном была частью усиливающегося дипломатического давления, направленного на достижение прекращения огня в Газе, от которого Израиль до сих пор отказывается.

Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а глава Пентагона Ллойд Остин обсудил ситуацию с израильским коллегой Бенни Ганцем.

Франция в среду распространила свой проект резолюции Совета Безопасности, призывающий к прекращению огня в Газе. Миссия США при ООН заявила, что выступает против этого шага и не будет участвовать в обсуждении текста.

В последние дни представители египетской разведки и посланник ООН Тор Веннесланд провели переговоры с представителями ХАМАС и советником по национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом относительно возможного прекращения огня. Бен-Шаббат выслушал эти предложения, но не получил разрешения от Нетаньяху на вступление в переговоры, сообщили израильские чиновники. Они ожидают, что израильская политика изменится в четверг и начнутся переговоры.

По их словам, достижение соглашения может занять от 24 до 72 часов - время, которое Израиль хочет использовать для завершения своих военных планов в Газе.

Между тем член политбюро правящего в Газе движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в среду, что он ожидает, что переговоры приведут к прекращению огня в течение дня или двух.

Палестинские чиновники здравоохранения заявили, что в результате воздушных бомбардировок, начавшихся 10 мая, погибли почти 230 человек, в том числе 64 ребенка. Израильские власти заявляют о 12 погибших.