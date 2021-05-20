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Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer летом 2022 года

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Корпорация Microsoft объявила в четверг, что с 15 июня 2022 года прекратит поддержку интернет-браузера Internet Explorer 11 для некоторый версий операционной системы Windows 10, и это приложение станет недоступным.

Компания пояснила, что вместо IE будет поддерживать и развивать браузер Microsoft Edge, выпущенный в 2015 году одновременно с первой версией Windows 10. С момента запуска нового браузера Internet Explorer продолжал работать в системе ОС для обеспечения совместимости корпоративных приложений, но теперь Microsoft решила отказаться от его поддержки.

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Для перехода на новый браузер Microsoft предлагает использовать Edge с режимом Internet Explorer, который использует модуль из IE11 для открытия устаревших сайтов. Режим IE в Edge будет поддерживаться как минимум до 2029 года.

Microsoft отмечает, что продолжит поддерживать IE11 в Windows 10 LTSC, также останутся доступны приложения платформы Server Internet Explorer 11.

Браузер Internet Explorer появился в 1995 году и долгое время был самым популярным интернет-браузером.

Microsoft Internet Explorer

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