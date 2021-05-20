Россия получает из-за рубежа больше запросов на экстрадицию, чем направляет

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия чаще отказывает в выдаче за рубеж обвиняемых в преступлении, чем ей отказывают иностранные государства, сообщил замначальника управления экстрадиции Генеральной прокуратуры Сергей Горленко.

"Российская Федерация отказывает в выдаче лиц чаще, чем нам отказывают в выдаче лиц. Потому что запросов нам больше в два-три раза, чем от нас", - сказал он на курсах повышения квалификации Европейского учебного института МГИМО и Совета Европы.

По той же причине Россия выдает за рубеж гораздо больше лиц, чем получает по запросам о выдаче, добавил он.

Он уточнил, что чаще всего основанием для отказа в выдаче является наличие гражданства той страны, откуда обвиняемые должны быть экстрадированы.

"У большинства стран есть запрет на выдачу своих граждан, но не у всех. К примеру, у Израиля, который согласен выдать своего гражданина с условием, что после его осуждения наказание он будет отбывать в своей стране", - подчеркнул Горленко.

По его словам, в 2020 году в Россию было выдано 177 лиц, а отказано в выдаче в отношении 54 человек.

В то же время из России за рубеж были переданы 445 обвиняемых, в том числе 400 граждан стран ближнего зарубежья, отметил Горленко.