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СМИ сообщили об экспериментах КНР и Канады над опасными инфекциями

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китайские военные ученые работали вместе с сотрудниками канадской Национальной лаборатории микробиологии, где действует особый режим безопасности, над изучением возбудителей инфекционных заболеваний и ставили эксперименты над этими патогенами. Об этом сообщает в четверг канадское издание The Globe and Mail.

"Семь ученых из отдела особых патогенов в Национальной лаборатории микробиологии в городе Виннипег и китайские военные исследователи осуществили эксперименты и выступили авторами совместных шести исследований по таким инфекционным заболеваниям как лихорадка Эбола, лихорадка Ласса и лихорадка Рифт-Валли. Даты публикаций исследований варьируются от начала 2016 года до начала 2020 года", - отмечает газета.

По данным The Globe and Mail, один из китайских исследователей - Янь Фэйху из Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая (НОАК), впоследствии разработавшей вакцину от коронавируса COVID-19 – имел доступ к лабораторному блоку, где изучались одни из самых опасных заболеваний в мире.

Между тем, пишет The Globe and Mail, Академия военно-медицинских наук НОАК, согласно оценке угроз Австралийского института стратегической политики (ASPI), относится к "высокорисковым" структурам, поскольку является важнейшей организацией для военных исследований НОАК. В ASPI подчеркивали, что сотрудничество с китайскими институтами может использоваться НОАК для сбора информации.

Кроме того, в январе 2021 года двух сотрудников лаборатории Цю Сянго и ее мужа-биолога Чэн Кэдина уволили – после рекомендации Канадской службы разведки и безопасности (CSIS) лишить их допуска к секретной информации по соображениям нацбезопасности. Цю Сянго занималась разработкой вакцин и антивирусной терапии в лаборатории, а Чэн Кэдин изучал вирус Эбола. Однако в Агентстве здравоохранения Канады (PHAC) подчеркнули, что, хотя Цю Сянго работала с исследователем из НОАК, сам представитель НОАК не был сотрудником лаборатории.

Согласно сведениям The Globe and Mail, в марте 2019 года канадская лаборатория отправила образцы Эболы и вирусов рода Henipavirus в Уханьский институт вирусологии, а в PHAC позднее указали в качестве цели этой отгрузки "содействие глобальному сотрудничеству". Также оказалось, что ключевую роль в транспортировке образцов вируса в КНР сыграла Цю Сянго.

Между тем, по данным The Globe and Mail, CSIS была обеспокоена информацией, которую Цю Сянго могла передавать в Уханьский институт вирусологии и китайским властям, и тем, с какими людьми Цю Сянго могла общаться в Китае.

В PHAC указали, что не вели совместные проекты с КНР с лета 2019 года. Сотрудничество с Уханьским институтом вирусологии было прекращено, когда у Цю Сянго, ее мужа и некоторого числа их студентов отозвали допуск к секретной информации и 5 июля 2019 года выпроводили из лаборатории в Виннипеге. Однако в PHAC настаивали, что в итоге последовавшее увольнение супружеской пары не было связано с передачей китайской стороне вирусов, но как указывает The Globe and Mail, власти мало делились с общественностью информацией о причинах их увольнения.

В свою очередь экс-заместитель директора по операциям CSIS Эндрю Эллис назвал "безумием" факт сотрудничества PHAC и НОАК.

"Это противоречит здравому смыслу. Это лучшая лаборатория Канады", - сказал он.

Он подчеркнул, что власти разрешили ученому НОАК находиться в лаборатории, которая требует самой высокой степени доступа к секретной информации.

Первым известным очагом распространения коронавируса COVID-19 стал китайский город Ухань. Однако до сих пор неясно, как вирус туда попал и как начал распространяться среди людей.

Ранее эксперты назвали "крайне маловероятной" версию об инциденте в лаборатории в КНР, который мог стать причиной распространения COVID-19. Эту гипотезу озвучивали, в частности, в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Нынешняя администрация США занимает более осторожную позицию по теме происхождения вируса и воздерживается от резких заявлений на эту тему, однако настаивает на внимательном поиске причин пандемии.

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