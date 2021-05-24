Китай опроверг сообщения о болезни вирусологов в Ухане в ноябре 2019 г.

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник на брифинге опроверг информацию о том, что якобы три сотрудника Уханьского института вирусологии тяжело заболели и обратились за медицинской помощью еще в ноябре 2019 года.

"Это сообщение о болезни трех человек не соответствует действительности", - так прокомментировал он сообщение американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

При этом он призвал обратить внимание на деятельность более 200 биолабораторий, которыми управляют власти США. Отдельно Чжао Лицзянь упомянул активность США на военном объекте в Форт-Детрик (штат Мэриленд).

Представитель МИД Китая также допустил, что Вашингтон, по всей видимости, не интересуется установлением фактов о появлении на свет COVID-19.

"США раскручивают теорию об утечке вируса из лаборатории, но заботит ли их в действительности изучение истоков его появления, или они пытаются отвлечь внимание?" - приводит его слова агентство Bloomberg.

Ранее WSJ сообщила со ссылкой на данные разведки США о болезни сотрудников Уханьского института вирусологии. Издание отмечало, что этот доклад может активизировать призывы к более широкому расследованию того, могла ли лаборатория института быть источником распространения коронавируса.

Доклад разведки появился накануне заседания директивного органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на котором, как ожидается, будет обсуждаться следующий этап расследования происхождения COVID-19.

Первым известным очагом распространения коронавируса COVID-19 стал китайский город Ухань. Однако до сих пор неясно, как вирус туда попал и как начал распространяться среди людей.

Ранее эксперты назвали "крайне маловероятной" версию об инциденте в лаборатории в КНР, который мог стать причиной распространения COVID-19.