Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:31Заразились
на 20.05В России 4 974 908+9 232В мире 164 902 902+671 092

Орбиту МКС подняли на 350 метров

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали в четверг на 350 метров в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-19", сообщили в "Роскосмосе".

"Проведена коррекция высоты орбиты Международной космической станции. В 20:01 по Москве была выдана команда на включение двигателей корабля "Прогресс МС-16", которые проработали 180 секунд", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Ранее орбита МКС корректировалась 2 апреля.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на октябрь 2021 года. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" из двух человек. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

В настоящее время на борту МКС работает 65-й экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта НАСА Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле "Союз МС-18", а также члены экипажа корабля Crew Dragon – астронавты НАСА Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

МКС Роскосмос

Новости

Белый дом счел уже невозможным остановить проект "Северный поток 2"

Шойгу и министр обороны Армении провели вторые за сутки переговоры

Азербайджан понадеялся купить американское оружие после конфликта с Арменией

США обсуждают размещение дополнительных сил в Польше

США обсуждают размещение дополнительных сил в Польше

Украинский депутат, подозреваемый в госизмене, объявлен в розыск

Зеленский заявил о затягивании Россией отвода войск от границ

Меркель сочла, что США пошли Германии навстречу по "Северному потоку 2"

Меркель сочла, что США пошли Германии навстречу по "Северному потоку 2"

Путин поручил эвакуировать россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа

Путин поручил эвакуировать россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа

Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer летом 2022 года

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');