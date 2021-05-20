Орбиту МКС подняли на 350 метров

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали в четверг на 350 метров в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-19", сообщили в "Роскосмосе".

"Проведена коррекция высоты орбиты Международной космической станции. В 20:01 по Москве была выдана команда на включение двигателей корабля "Прогресс МС-16", которые проработали 180 секунд", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Ранее орбита МКС корректировалась 2 апреля.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на октябрь 2021 года. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" из двух человек. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

В настоящее время на борту МКС работает 65-й экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта НАСА Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле "Союз МС-18", а также члены экипажа корабля Crew Dragon – астронавты НАСА Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.