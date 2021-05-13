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Режиссер Шипенко и актриса Пересильд полетят на МКС для съемок фильма

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госкомиссия одобрила кандидатуры режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд для полета на МКС, где они проведут съемки фильма "Вызов", сообщили в пресс-службе "Первого канала".

"По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж – Алену Мордовину и Алексея Дудина", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в "Роскосмосе", одной из участниц кастинга, выпускнице Краснокутского летного училища Галине Каировой "предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе".

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что следующая экспедиция на МКС будет продленной из-за съемок фильма. По его словам, командир следующей экспедиции вернется на Землю в октябре, два члена экипажа – Марк Ванде Хай и Петр Дубров – останутся на орбите на более продолжительную экспедицию, через один корабль, "потому что в ближайшем после этого старта на корабле полетят командир и два участника космического полета".

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что для участия в съемках фильма под рабочим названием "Вызов" были отобраны 20 финалисток. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса", все материалы участниц кастинга будут переданы в госкорпорацию для дальнейшего отбора в отряд космонавтов. На станцию также должен отправиться режиссер и оператор фильма.

Картина будет создана совместно госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и студией Yellow, Black and White. Генеральными продюсерами проекта станут Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк.

МКС Клим Шипенко Юлия Пересильд

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