ВВС Израиля наносят удары по Газе перед прекращением огня

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Самолёты ВВС Израиля в ночь на пятницу наносят удары по целям в секторе Газа, сообщают израильские СМИ со ссылкой на палестинские источники.

Эти операции проводятся в преддверии вступления в силу режима прекращения огня между сторонами. Ожидается, что это произойдёт в 02:00 мск.

В то же время поступают сообщения о пусках ракет по югу Израиля из сектора Газа.

Ранее израильский кабинет по вопросам безопасности поддержал решение о прекращении огня против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщило издание Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

В заявлении говорится, что министры "согласились принять египетскую инициативу по взаимному безусловному прекращению огня".

При этом в документе отмечается, что точнее время вступления данного режима в силу "будет определено позже".

Израильские СМИ в свою очередь сообщают, что режим прекращения огня вступит в силу в ночь на пятницу 21 мая.

"По итогам встречи, которая продлилась три часа, израильский кабинет по вопросам безопасности согласился на одностороннее прекращение огня с 02:00 местного времени (совпадает с московским)", - информируют СМИ.

В свою очередь в палестинском движении ХАМАС также сообщили, что режим прекращения огня вступит в силу в 02:00.

Ранее израильским СМИ стало известно, что движение ХАМАС проинформировало ливанскую группировку "Хезболла" о согласии с пятницы придерживаться режима прекращения огня с Израилем. До этого ближневосточные СМИ сообщали о том, что в скором времени Израиль и палестинцы из сектора Газа могут объявить о перемирии.

Вместе с тем, по данным СМИ, в четверг ХАМАС ужесточило требования к Израилю, в частности заявив о необходимости участия израильской стороны в ликвидации последствий авиаударов по сектору Газа, а также озвучив ряд условий в отношении Храмовой горы и Иерусалима, на удовлетворение которых Израиль пойти не может.

Израиль уже вторую неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.