Власти Израиля одобрили прекращение огня против движения ХАМАС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Израильский кабинет по вопросам безопасности в четверг поддержал решение о прекращении огня против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

В заявлении говорится, что министры "согласились принять египетскую инициативу по взаимному безусловному прекращению огня".

При этом в документе отмечается, что точнее время вступления данного режима в силу "будет определено позже".

Израильские СМИ пишут, что одностороннее прекращение огня начнется с 02:00 местного времени (совпадает с московским).

В свою очередь в палестинском движении ХАМАС также сообщили, что режим прекращения огня вступит в силу в 02:00.

Движение ХАМАС 20 мая проинформировало ливанскую группировку "Хезболла" о согласии с пятницы придерживаться режима прекращения огня с Израилем. До этого ближневосточные СМИ сообщали о том, что в скором времени Израиль и палестинцы из сектора Газа могут объявить о перемирии.

Вместе с тем, по данным СМИ, в четверг ХАМАС ужесточило требования к Израилю, в частности заявив о необходимости участия израильской стороны в ликвидации последствий авиаударов по сектору Газа, а также озвучив ряд условий в отношении Храмовой горы и Иерусалима, на удовлетворение которых Израиль пойти не может.

Израиль уже вторую неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации граждан РФ и граждан стран СНГ из сектора Газа.