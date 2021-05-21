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SpaceX выиграла контракт на отправку груза НАСА на Луну в 2023 году

SpaceX выиграла контракт на отправку груза НАСА на Луну в 2023 году
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Частная аэрокосмическая компания SpaceX получила контракт на отправку на Луну в 2023 году посадочного аппарата Blue Ghost, на котором будут размещены полезные нагрузки агентства НАСА, сообщается на сайте компании Firefly Aerospace.

"Компания Firefly рада, что наш космический аппарат Blue Ghost будет отправлен с помощью крайне надёжной ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит рабочие инструменты и полезные нагрузки технологической демонстрации НАСА для достижения агентством своих научных целей и успеха программы "Артемида", - заявил старший вице-президент корпорации Ши Ферринг.

Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова получила контракт с НАСА на $93,3 млн на доставку груза на поверхность Луны в 2023 году на посадочном аппарате Blue Ghost в феврале этого года.

Отмечается, что Blue Ghost (названный так в честь редкого светлячка Phausis reticulata) обеспечит все этапы доставки полезной нагрузки: транзит к Луне, выход на лунную орбиту и доставку на поверхность.

Вся миссия должна быть завершена за один лунный световой день, который длится около 14 земных дней.

В дополнение к полезному грузу от НАСА аппарат доставит еще более 50 кг коммерческого груза.

НАСА SpaceX США Blue Ghost Firefly Aerospace

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